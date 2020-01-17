На Сумщине слепые будут делать тротуарную плитку

По информации областного Департамента социальной защиты населения, благодаря финансированию Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью Украины на Кролевецком учебно-производственном предприятии Украинского общества слепых приобретена линия по производству песчано-полимерной тротуарной плитки.
Новое производство песчано-полимерной тротуарной плитки решает проблему в Кролевце по обеспечению работой сотрудников с ограниченными физическими возможностями.
Песчано-полимерная плитка является не только высокотехнологичным продуктом, но и превышает по технологическим показателям аналогичную бетонную тротуарную плитку. Польза в работе этого предприятия еще и в том, что технология производства плитки предусматривает утилизацию пластика, что является значительным шагом в направлении очищения окружающей среды и более эффективного внедрения раздельного сбора бытовых отходов.
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