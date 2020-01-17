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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51240

На Сумщине слепые будут делать тротуарную плитку

В Кролевецком учебно-производственном предприятии Украинского общества слепых установили новую линию по производству тротуарной плитки.

По информации областного Департамента социальной защиты населения, благодаря финансированию Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью Украины на Кролевецком учебно-производственном предприятии Украинского общества слепых приобретена линия по производству песчано-полимерной тротуарной плитки.

Новое производство песчано-полимерной тротуарной плитки решает проблему в Кролевце по обеспечению работой сотрудников с ограниченными физическими возможностями.

Справка

Песчано-полимерная плитка является не только высокотехнологичным продуктом, но и превышает по технологическим показателям аналогичную бетонную тротуарную плитку. Польза в работе этого предприятия еще и в том, что технология производства плитки предусматривает утилизацию пластика, что является значительным шагом в направлении очищения окружающей среды и более эффективного внедрения раздельного сбора бытовых отходов.

Общество Кролевец Общество слепых Тротуарная плитка

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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