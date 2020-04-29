Сколько потратили в Кролевце на лечение 15 пациентов с коронавирусом Об этом сегодня, 20 мая, в Фейсбуке сообщил главный врач КНП «Кролевецкая ЦРБ» Сергей Побывайло.

По словам главврача, за период с 26 марта в Кролевецкой ЦРБ пролечено 15 больных коронавирусной инфекции с осложнениями. Основное лечение проводилось в инфекционном отделении. Были больные и в реанимации, пишет Сайт Кролевца.

По словам Сергея Побывайла, на помощь в лечении больных было потрачено 2,3 млн гривен. Это средства из районного и городского бюджетов, предприятий и предпринимателей, благотворительная помощь и другие источники.

На сегодняшний день в больнице созданы условия и обеспечен резерв для лечения данного заболевания, в случае необходимости, в таком же режиме минимум на 1,5 месяца.

Главврач подчеркнул, что в Кролевецкой ЦРБ постоянно проводилось обследование медицинских работников. Всего проведено 62 обследования, и они продолжают проводиться повторно. Ни одного случая инфицирования работников больницы не зарегистрировано.

Что касается доплат медицинским работникам за 5 дней марта в размере 300%, то они выплачены в полном объеме. Дополнительно из районного бюджета было выделено 381 000 гривен для выплаты премий в размере трех окладов за март медицинским работникам, которые были задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. За апрель средства должны поступить из НСЗУ. Кролевецкая ЦРБ подписала пакет на стационарную помощь больным коронавирусной инфекции, и как только средства поступят - сразу будут выплачены.