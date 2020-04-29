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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53227

Сумской пограничник отделался штрафом за вымогательство взяток у иностранцев

Суд оштрафовал инспектора пограничной службы «Хутор Михайловский» отдела пограничной службы «Конотоп» Сумского пограничного отряд, который разработал преступный план вымогательства средств от иностранцев.

Об этом пишет 368.media  со ссылкой на приговор по ч. 1 ст. 368 УК.

Пограничник требовал взятки от иностранцев, нарушивших правила пребывания. За взятки пограничник обещал беспрепятственное проставление в их паспортах отметок «Выезд» и «Въезд» в Украине, с внесением соответствующих сведений в базу данных лиц, что позволит им избежать негативных последствий в виде пребывания в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине и выдворение за ее пределы.

Военнослужащий привлек к получению средств посредника.  В феврале текущего года посредником получил от иностранца 500 долларов для дальнейшей передачи ее пограничнику. В дальнейшем в городе Дружба Сумской области коррупционер получил указанные средства за проставление в паспорте иностранного грпжданина отметки о «въезде» в Украине с внесением соответствующих сведений в реестр, без фактического пересечения им госграницы. Взяточника задержали.

Во время судебного разбирательства пограничник признал свою и заключил соглашение с прокурором.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 25,5 тыс. гривен с лишением права занимать должности в  пограничной службе сроком на 3 года. Штраф должен быть уплачен в месячный срок после вступления приговора в законную силу.

Право Взятка Пограничники

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