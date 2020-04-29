Сумской пограничник отделался штрафом за вымогательство взяток у иностранцев

Об этом пишет 368.media со ссылкой на приговор по ч. 1 ст. 368 УК.
Пограничник требовал взятки от иностранцев, нарушивших правила пребывания. За взятки пограничник обещал беспрепятственное проставление в их паспортах отметок «Выезд» и «Въезд» в Украине, с внесением соответствующих сведений в базу данных лиц, что позволит им избежать негативных последствий в виде пребывания в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине и выдворение за ее пределы.
Военнослужащий привлек к получению средств посредника. В феврале текущего года посредником получил от иностранца 500 долларов для дальнейшей передачи ее пограничнику. В дальнейшем в городе Дружба Сумской области коррупционер получил указанные средства за проставление в паспорте иностранного грпжданина отметки о «въезде» в Украине с внесением соответствующих сведений в реестр, без фактического пересечения им госграницы. Взяточника задержали.
Во время судебного разбирательства пограничник признал свою и заключил соглашение с прокурором.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 25,5 тыс. гривен с лишением права занимать должности в пограничной службе сроком на 3 года. Штраф должен быть уплачен в месячный срок после вступления приговора в законную силу.
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