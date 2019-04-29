Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:39213

На Сумщине за жестокое обращение с животными в этом году начато 5 уголовных производств

Одно из них было закрыто за отсутствием состава преступления, два - направлены на рассмотрение суда, еще два находятся на предварительном расследовании.

В прошлом году открыто 15 таких производств, в 2017 году - 7.

Работники полиции призывают граждан не оставаться в стороне и сообщать по спецлинии «102» о всех подобных случаях, чтобы в дальнейшем предотвратить совершение таких преступлений на Сумщине.

Напомним: в соответствии с требованиями ст. 299 УК Украины, жестокое обращение с животными карается лишением свободы до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Жестокое обращение

По тематике

Сумчане проводят акцию «Коты тоже хотят жить»
Сегодня 12:45

Сумчане проводят акцию «Коты тоже хотят жить»

Сумчане устроили акцию после убийства кошек несовершеннолетними ученицами....

Сумчане собираются на митинг против жестокости студенток, утопивших котят
Сегодня 11:16

Сумчане собираются на митинг против жестокости студенток, утопивших котят

Сегодня, 17 октября, в 12.00 состоится митинг возле Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна (ул. Ахтырская, 28)....

Сегодня 10:29

В Сумах установили всех несовершеннолетних участников происшествия по факту жестокого обращения с животными

В полиции уже начатое соответствующее уголовное производство. Поводом для его открытия стало видео из соцсетей, где две девушки топят в...

В Конотопе зоозащитники протестовали против цирка
02.05.2019 19:40

В Конотопе зоозащитники протестовали против цирка

2 мая по инициативе исполнительного комитета Конотопского городского совета состоялось совещание под председательством управляющего делами исполкома Любви Дубовик с участием...

29.04.2019 13:16

В Сумах оштрафовали владельца крокодиловой фермы

Владельца крокодиловой фермы оштрафовали на сумму 5950 грн. за нарушение правил содержания диких животных, сообщает Государственная экологическая инспекция в Сумской...

Новости

Куда идти и что делать, если ребенок имеет особенности развития
Сегодня 15:44
Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины
Вчера 13:33
Зинченко сделал предложение своей девушке
Сегодня 18:10
На Сумщине за жестокое обращение с животными в этом году начато 5 уголовных производств
Сегодня 17:39
В Сумах за полгода так и не удосужились переложить рассыпающуюся плитку на Соборной
Сегодня 17:34
В Сумах установили очередное информационное табло на остановке
Сегодня 17:07
Полтавским газовикам придется заплатить штраф за загрязнение земель на Сумщине
Сегодня 17:03
На Сумщине за убийство молотком дали 14 лет
Сегодня 16:47
На Сумщине уменьшилось количество безработных
Сегодня 16:19
В Сумах разыграли суперкубок по баскетболу 3х3
Сегодня 15:40
В Сумах полицейские стреляли в чиновников
Сегодня 15:06
Сумскому нардепу отдали в аренду помещение в КЮТе за 24 грн в год
Сегодня 15:00
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.