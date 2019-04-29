На Сумщине за жестокое обращение с животными в этом году начато 5 уголовных производств Одно из них было закрыто за отсутствием состава преступления, два - направлены на рассмотрение суда, еще два находятся на предварительном расследовании.

В прошлом году открыто 15 таких производств, в 2017 году - 7.

Работники полиции призывают граждан не оставаться в стороне и сообщать по спецлинии «102» о всех подобных случаях, чтобы в дальнейшем предотвратить совершение таких преступлений на Сумщине.

Напомним: в соответствии с требованиями ст. 299 УК Украины, жестокое обращение с животными карается лишением свободы до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.