На Сумщине за жестокое обращение с животными в этом году начато 5 уголовных производств

В прошлом году открыто 15 таких производств, в 2017 году - 7.
Работники полиции призывают граждан не оставаться в стороне и сообщать по спецлинии «102» о всех подобных случаях, чтобы в дальнейшем предотвратить совершение таких преступлений на Сумщине.
Напомним: в соответствии с требованиями ст. 299 УК Украины, жестокое обращение с животными карается лишением свободы до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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