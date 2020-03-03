За жестокое обращение с животными будут судить жителя Сумского района В отношении жителя Сум начато уголовное производство.

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего жителя Сумского района, который отрезал соседской корове хвост.

Событие произошло 9 июля около 19.30 в с. Новосухановка Сумского района. Обвиняемый косил траву мотокосой, в это время на его земельный участок зашла соседская корова. Прогоняя животное косой, мужчина отрезал ей хвост и порезал ногу.

В то же время начато уголовное производство по факту убийства соседской кошки. Речь идет о событии, которое произошло в частном секторе г. Сумы 13 июля. Как утверждает местная жительница, сосед, находясь в собственном дворе, несколько раз выстрелил в ее кошку. Животное погибло. Досудебное следствие продолжается.

В обоих случаях уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.