Зинченко сделал предложение своей девушке

22-летний игрок выложил фото в Instagram, где он, стоя на одной ноге на поле НСК «Олимпийский», протягивает своей избраннице обручальное кольцо, а та целует полузащитника.
«Самое главное „да“ в моей жизни», — подписал пост Зинченко.
В своем аккаунте девушка подтвердила, что ответила спортсмену согласием.
В сентябре Седан опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце правой руки.
Ранее девушка намекнула, что беременна, выложив фото вместе с Зинченко, который аккуратно держит ее за живот. В описании к фото она добавила значок младенца и сердечко.
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