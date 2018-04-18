Зинченко сделал предложение своей девушке Студент Сумского педуниверситета, футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение своей девушке Владе Щегловой, известной как Седан, и получил согласие.

22-летний игрок выложил фото в Instagram, где он, стоя на одной ноге на поле НСК «Олимпийский», протягивает своей избраннице обручальное кольцо, а та целует полузащитника.

«Самое главное „да“ в моей жизни», — подписал пост Зинченко.

В своем аккаунте девушка подтвердила, что ответила спортсмену согласием.

В сентябре Седан опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце правой руки.

Ранее девушка намекнула, что беременна, выложив фото вместе с Зинченко, который аккуратно держит ее за живот. В описании к фото она добавила значок младенца и сердечко.