В центре Сум из-за концерта «Квартала» ограничили движение

Об этом говорится в распоряжении городского головы Александра Лысенко.
Согласно документу, с 15:00 до 20:00 управление патрульной полиции будет ограничивать движение транспорта на Театральной площади от перекрестка с ул. Петропавловской; по ул. Гагарина от перекрестка «ул. Героев Сумщины - ул. Харьковская - ул. Гагарина»; по ул. Г. Кондратьева от перекрестка «ул. Г. Кондратьева - ул. Перекопская» в сторону Театральной площади.
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