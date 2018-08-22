Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32391

В центре Сум из-за концерта «Квартала» ограничили движение

С целью обеспечения надлежащего общественного порядка и безопасности дорожного движения в центральной части Сум во время концерта Студии «Квартал 95» временно ограничено движение транспорта.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Александра Лысенко.

Согласно документу, с 15:00 до 20:00 управление патрульной полиции будет ограничивать движение транспорта на Театральной площади от перекрестка с ул. Петропавловской; по ул. Гагарина от перекрестка «ул. Героев Сумщины - ул. Харьковская - ул. Гагарина»; по ул. Г. Кондратьева от перекрестка «ул. Г. Кондратьева - ул. Перекопская» в сторону Театральной площади.

Общество Квартал 95 Ограничение движения

По тематике

03.11.2018 08:44

Сегодня на Троицкую не добраться

В субботу, 3 ноября, движение транспорта КП «Электроавтотранс» по ул. Троицкая будет ограничено....

Из-за крестного хода в Сумах ограничат движение транспорта
19.10.2018 10:18

Из-за крестного хода в Сумах ограничат движение транспорта

В понедельник, 22 октября, на некоторых улицах Сум ограничат движение транспорта....

25.09.2018 14:38

В Сумах в среду ограничат движение транспорта по улице Троицкой

В связи с ремонтом дороги, в среду, 26 сентября, будет ограничено движение транспорта на одном из участков по ул. Троицкая....

Завтра в центре Сум временно перекроют движение транспорта
07.09.2018 11:46

Завтра в центре Сум временно перекроют движение транспорта

В связи с проведением в Сумах ярмарочного мероприятия «Агродень-2018» завтра, 8 сентября, временно перекроют движение транспорта....

22.08.2018 16:10

В пятницу временно ограничат движение транспорта в центре Сум

В пятницу, 24 августа, и центральной частью Сум временно будет ограничено движение транспорта....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.