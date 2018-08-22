В центре Сум из-за концерта «Квартала» ограничили движение С целью обеспечения надлежащего общественного порядка и безопасности дорожного движения в центральной части Сум во время концерта Студии «Квартал 95» временно ограничено движение транспорта.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Александра Лысенко.

Согласно документу, с 15:00 до 20:00 управление патрульной полиции будет ограничивать движение транспорта на Театральной площади от перекрестка с ул. Петропавловской; по ул. Гагарина от перекрестка «ул. Героев Сумщины - ул. Харьковская - ул. Гагарина»; по ул. Г. Кондратьева от перекрестка «ул. Г. Кондратьева - ул. Перекопская» в сторону Театральной площади.