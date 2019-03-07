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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:55460

На Сумщине «распилили» миллион на покупке детдома

На Сумщине из-за противоправных действий двух должностных лиц горсовета и двух физических лиц государственному бюджету нанесены убытки более 1 млн грн.

Роменской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц и двух физических лиц, противоправные действия которых нанесли более 1 млн грн убытков госбюджета.

По материалам Управления защиты экономики в Сумской области следователями Роменского отдела полиции установлено, что в декабре 2017 года за счет средств из госбюджета Украины исполнительным комитетом городского совета в одном из районных центров области приобретено в коммунальную собственность жилое помещение для функционирования детского дома семейного типа.

Стоимость купленного дома составила почти 2 млн грн. Однако согласно выводам экспертов, состояние приобретенного жилого дома и его площадь не соответствуют заявленным требованиям, кроме того его стоимость завышена на 1 млн 17 тыс. грн.

На скамье подсудимых оказались заммэра и начальник службы по делам детей исполнительного комитета горсовета. Указанные должностные лица при покупке жилья не привлекли соответствующих специалистов для проведения обследования и составления актов, а лишь на основании недостоверных документов, которые предоставил владелец дома и посредник, приобрели помещение.

Действия заместителя городского головы квалифицированы по ч. 5 ст. 27 / ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом, совершенное в крупных размерах организованной группой), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины, начальнику службы инкриминируется ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Судить будут также и владельца дома и посредника, которіе по предварительному сговору между собой и заместителем городского головы с целью присвоения средств подделали необходимые документы, в частности, указали даже несуществующую жилую комнату, увеличили жилую площадь с 101 кв. м до 166 кв. м, соответственно завысив стоимость.

Владелец дома будет отвечать по ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом, совершенное в крупных размерах организованной группой), ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины, посредник - по ч. 5 ст. 27 / ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом, совершенное в крупных размерах организованной группой) УК Украины.

Справка: заместителю городского головы, владельцу дома и посреднику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начальник службы может провести за решеткой пять лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Детдом Распил Ромны

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