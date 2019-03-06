Бывшей патрульной дали 3 года условно за применение силы к пьяному сумчанину

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении уже бывшего инспектора патрульной полиции, которая превысила служебные полномочия, безосновательно применив к мужчине навеселе насилие.
По результатам судебного рассмотрения решением Заречного районного суда г. Сумы от 26 марта 2019 года обвиняемая признана виновной по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием) УК Украины и осуждена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года с лишением специального звания «лейтенант полиции».
Речь идет о резонансном событии, которое состоялось 13 мая 2018 года. Тогда патрульные полицейские в 17 часов 40 минут получили сообщение о том, что возле дома № 10 по ул. Александра Анищенко в г. Сумы на скамейке лежит человек в нетрезвом состоянии. Прибыв по указанному адресу, инспектор роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области применила к мужчине, который не сопротивлялся, меры физического воздействия. В частности она наносила мужчине удары ногой по правой голени, а также наступала обутой ногой на ступню потерпевшего.
Видео этого позорного поступка полицейской выложили в Интернет неравнодушные граждане. Потерпевший, согласно выводам эксперта, получил легкие телесные повреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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