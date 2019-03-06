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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:53463

Бывшей патрульной дали 3 года условно за применение силы к пьяному сумчанину

Вынесен приговор бывшей инспектору патрульной полиции, которая безосновательно применяла силу к мужчине в нетрезвом состоянии.

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении уже бывшего инспектора патрульной полиции, которая превысила служебные полномочия, безосновательно применив к мужчине навеселе насилие.

По результатам судебного рассмотрения решением Заречного районного суда г. Сумы от 26 марта 2019 года обвиняемая признана виновной по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием) УК Украины и осуждена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года с лишением специального звания «лейтенант полиции».

Речь идет о резонансном событии, которое состоялось 13 мая 2018 года. Тогда патрульные полицейские в 17 часов 40 минут получили сообщение о том, что возле дома № 10 по ул. Александра Анищенко в г. Сумы на скамейке лежит человек в нетрезвом состоянии. Прибыв по указанному адресу, инспектор роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области применила к мужчине, который не сопротивлялся, меры физического воздействия. В частности она наносила мужчине удары ногой по правой голени, а также наступала обутой ногой на ступню потерпевшего.

Видео этого позорного поступка полицейской выложили в Интернет неравнодушные граждане. Потерпевший, согласно выводам эксперта, получил легкие телесные повреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Алина Ковалева Патрульная полиция Превышение полномочий

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