Сумские тхеквондисты отличились на чемпионате Украины

В соревнованиях приняли участие более 2000 тхэквондистов изо всех областей Украины, в том числе представители сумских спортивных клубов «Звезды Олимпа» и «Десятка».
Юные «звезды» завоевали 4 золотых и 2 бронзовые медали, «Десятка» добавила еще одну бронзу:
1 место: Мяснянкина Елизавета, Черевань Виктория, Павленко Алиса и Белаш Максим.
3 место: Нефедова Варвара, Раев Леонид и Анастасия Гайворонская.
Подготовили спортсменов тренеры Александр и Мария Хоменко и Михаил Турута.
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