Сумские тхеквондисты отличились на чемпионате Украины 19-23 марта в Харькове проходил чемпионат Украины по тхеквондо во всех возрастах.

В соревнованиях приняли участие более 2000 тхэквондистов изо всех областей Украины, в том числе представители сумских спортивных клубов «Звезды Олимпа» и «Десятка». Юные «звезды» завоевали 4 золотых и 2 бронзовые медали, «Десятка» добавила еще одну бронзу: 1 место: Мяснянкина Елизавета, Черевань Виктория, Павленко Алиса и Белаш Максим. 3 место: Нефедова Варвара, Раев Леонид и Анастасия Гайворонская. Подготовили спортсменов тренеры Александр и Мария Хоменко и Михаил Турута.