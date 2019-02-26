Сумские таможенники изъяли патроны на границе Таможенники Сумщины пресекли попытку незаконной перевозки патронов через таможенную территорию Украины.

На таможенном посту «Екатериновка» работниками Сумской таможни ГФС был остановлен автомобиль «Mercedes-Benz GLS350», на котором в Россию ехал гражданин Украины., который выбрал формой прохождения таможенного контроля «зеленый коридор». Но, во время осмотра автомобиля, в салоне было обнаружено 10 патронов травматического действия калибра 9 мм, которые открыто лежали без признаков сокрытия.

Указанные патроны ограничены к перемещению через таможенную границу в соответствии с п.п. 8.1, 8.9 Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного, пневматического, холодного и охолощена оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и патронов к ним, а также боеприпасов к оружию, основных частей оружия и взрывчатых материалов, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Украины от 21.08.1998 года №622.

На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины «Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля», патроны изъяты и переданы для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.