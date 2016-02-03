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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:44221

За долги по коммуналке сумчанам будут начислять пеню

С 1 мая в Украине планируется ввести систему оплаты дополнительных процентов за наличие долга по коммуналке.

В случае, если получатель не оплатил коммунальные услуги до 20 числа текущего месяца, будет начислена пеня.

Размер пени составит 0,01 (1%) от суммы долга за каждый день. Вместе с тем, уплата штрафа за долги по коммунальным услугам не может превышать 100% суммы долга, об этом информирует издание News ua.

Нововведения будут касаться также получателей субсидий. Если долг субсидианта превысит 340 гривен, государственную помощь могут отобрать.

В марте стартовала монетизация субсидий, Украинский начали выдавать "живые" средства для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Сколько граждане в среднем получат на руки и реально из этих субсидий то сэкономить?

Средний размер монетизированной субсидии в Украине составляет 1676 грн в месяц. Речь идет именно о выплатах, которые украинцы получают "живыми" деньгами, пишет Комунальна Україна.

Экономика Пеня

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