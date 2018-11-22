Сумчанка победила на турнире ММА

В октагоне сражалась и 23-летняя сумчанка Дарья Чибисова. Ее соперницей была молодая, но перспективная Анна Биденко из Николаева (спортивный клуб «Бульдог»). Наша землячка победила нокаутом в первом раунде на 3 минуте 18 секунде.
Это уже вторая победа Дарьи на профи-ринге.
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