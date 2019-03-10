«Сумы» таки сыграют с «Волынью», но в Луцке Домашний матч ПФК «Сумы» проведет на выезде.

Матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге между ПФк «Сумы» и «Волынью» таки состоится. Команды сыграют между собой в четверг, 28 марта, в Луцке на стадионе «Авангард». Начало матча в 16:00.

Напомним: на матч 19-го тура в Волочиск против местного «Агробизнеса» «сумчане» не доехали из-за организационных моментов, - не успели подать заявку на сезон. Кроме того, оба заявленных сумчанами домашних стадиона – «Юбилейный» в Сумах и «Нефтяник» в Ахтырке – не имеют необходимых сертификатов на 2019 год.