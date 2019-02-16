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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:52272

В Сумах рассмотрение мэрских протоколов о коррупции снова отложили

Адвокат Сумского городского головы Александра Лысенко Юлия Молибог направила в суд электронное письмо, которым сообщила, что сегодня она участвует в других процессах, а завтра будет в Киеве.

Без нее суд не может рассматривать дело, суд отложил заседание на 15.00 1 апреля, а следующее - на 13.40 на 2 апреля, пишет sumy.today.

Напомним: Заречный райсуд Сум должен рассмотреть админпротоколы, составленные Национальным агентством по предотвращению коррупции относительно Александра Лысенко. В протоколах речь идет о том, что городской голова не сообщил НАПК о наличии реального конфликта интересов, возникшего во время подписания распоряжений в 2017 году, устанавливающих городскому голове премию за работу, и в условиях реального конфликта интересов подписывал распоряжения о премировании самого себя.

Право Александр Лысенко Коррупция

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