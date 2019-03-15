Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:06272

Смерть в лифте: экс-директору департамента инфраструктуры Сум продолжили меру пресечения

Сегодня, 28 марта, в Заречном райсуде г. Сумы рассмотрели ходатайство прокурора о продлении срока действия меры пресечения в виде личного обязательства бывшему директору департамента инфраструктуры города Григорию Яременко.

Прокурор ходатайствовал продлить срок действия меры пресечения, который заканчивается 3 апреля, еще на 2 месяца. По его словам, существует угроза укрытия подозреваемого от суда, незаконного влияния на свидетелей и создание доказательств своей невиновности, пишет sumy.today.

Защитник Григория Яременко считает, что ходатайство удовлетворению не подлежит, так как его подзащитный не может повлиять на документацию, потому что был уволен. Кроме этого, по словам защиты, обязанность не отлучаться с места жительства без разрешения следователя нарушает права подозреваемого на труд, потому что он сейчас ищет новую работу, и ему необходимо ездить в другие города. Но судья ходатайство удовлетворила и продолжила срок действия меры пресечения до 28 мая.

Г.Яременко подозревают в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека. Имеется в виду смерть 2-месячного младенца в якобы капитально отремонтированном лифте по ул. Супруна, 32/1.

На подозреваемого возложен ряд обязанностей:

- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, суду;

- не отлучаться из города без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сообщать об изменении своего места жительства и места работы;

- воздерживаться от общения с пострадавшими;

- сдать на хранение в соответствующие органы паспорт для выезда за границу.

Право Григорий Яременко Смерть в лифте

По тематике

Вчера 17:46

Директора «Горсумылифта» выпустили из-под домашнего ареста

26 марта постановлением следственного судьи директору ООО «Горсумылифт» изменена ранее избранная мера пресечения в виде ночного домашнего ареста на личное...

Вчера 13:34

«Горсумылифт» судится за разрешение на работы повышенной опасности

Дело по иску ООО «Горсумылифт» к Управлению Гоструда в Сумской области рассматривает Сумской окружной административный суд....

Апелляционный суд пересмотрит ходатайство об отстранении от должности заммэра Сум Журбы
22.03.2019 12:32

Апелляционный суд пересмотрит ходатайство об отстранении от должности заммэра Сум Журбы

21 марта в Сумской апелляционный суд поступила апелляционная жалоба прокурора на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которой...

Суд не отстранил подозреваемого заммэра Сум от должности
15.03.2019 17:17

Суд не отстранил подозреваемого заммэра Сум от должности

Следственный судья Заречного районного суда Сум Евгений Янголь не удовлетворил ходатайство следователя об отстранении от занимаемой должности заместителя Сумского городского...

Подозреваемому заммэра Сум избрали меру пресечения
15.03.2019 15:39

Подозреваемому заммэра Сум избрали меру пресечения

Заместителю городского головы Сум Александру Журбе суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства сроком до 13 мая....

Новости

Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы
26.03.2019 12:03
Сумчане голосуют против многоуровневой парковки в парке
Сегодня 15:11
Под Сумами автомобиль въехал в дом
Сегодня 14:56
В Сумах копы остановили пьяного водителя междугородной маршрутки (видео)
Сегодня 14:52
Галаев побывал в Сумском СИЗО
Сегодня 14:29
Смерть в лифте: экс-директору департамента инфраструктуры Сум продолжили меру пресечения
Сегодня 14:06
В Сумах рассмотрение мэрских протоколов о коррупции снова отложили
Сегодня 13:52
Сотрудник Сумской колонии «подрабатывал» наркокурьером
Сегодня 13:51
Жительница Шостки украла у подруги планшет
Сегодня 13:32
Над Сумской колонией пронеслась «Буря»
Сегодня 13:15
Областное руководство считает, что Сумщина - в авангарде процессов цифровизации Украины
Сегодня 13:05
На Сумщине соседские войны закончились поножовщиной
Сегодня 12:49
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.