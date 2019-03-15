Смерть в лифте: экс-директору департамента инфраструктуры Сум продолжили меру пресечения Сегодня, 28 марта, в Заречном райсуде г. Сумы рассмотрели ходатайство прокурора о продлении срока действия меры пресечения в виде личного обязательства бывшему директору департамента инфраструктуры города Григорию Яременко.

Прокурор ходатайствовал продлить срок действия меры пресечения, который заканчивается 3 апреля, еще на 2 месяца. По его словам, существует угроза укрытия подозреваемого от суда, незаконного влияния на свидетелей и создание доказательств своей невиновности, пишет sumy.today.

Защитник Григория Яременко считает, что ходатайство удовлетворению не подлежит, так как его подзащитный не может повлиять на документацию, потому что был уволен. Кроме этого, по словам защиты, обязанность не отлучаться с места жительства без разрешения следователя нарушает права подозреваемого на труд, потому что он сейчас ищет новую работу, и ему необходимо ездить в другие города. Но судья ходатайство удовлетворила и продолжила срок действия меры пресечения до 28 мая.

Г.Яременко подозревают в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека. Имеется в виду смерть 2-месячного младенца в якобы капитально отремонтированном лифте по ул. Супруна, 32/1.

На подозреваемого возложен ряд обязанностей:

- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, суду;

- не отлучаться из города без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сообщать об изменении своего места жительства и места работы;

- воздерживаться от общения с пострадавшими;

- сдать на хранение в соответствующие органы паспорт для выезда за границу.