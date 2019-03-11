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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28193

На Сумщине пограничники обнаружили патроны к травматическому оружию

Пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы в двух случаях пресекли попытку незаконного перемещения через границу патронов к травматическому оружию.

Осматривая недавно в пункте пропуска «Екатериновка» автомобиль марки «Mercedes-Benz», на котором выезжал в Россию гражданин Украины, пограничный наряд с помощью служебной собаки в подлокотнике между передними сиденьями салона транспортного средства обнаружил 10 патронов травматического действия калибром 9 мм.

Также пограничники с помощью четвероногого помощника обнаружили 8 патронов травматического действия калибром 9 мм в пункте пропуска «Бачевск». Нашли их среди других вещей во время проверки автомобиля марки «Toyota», которым возвращался из России наш соотечественник.

Сейчас обнаруженные в обоих случаях патроны изъяты в установленном порядке. На правонарушителей составлены соответствующие административные материалы.

Право Патроны Пограничники

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