Россиянин пытался вывезти с Украины Псалтырь ХIХ века

28 марта в пункте пропуска «Юнаковка» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинной книги, которая возможно представляет культурную или историческую ценность.
Осматривая автомобиль марки «КИА» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в салоне транспортного средства среди прочего обнаружил старинную книгу «Псалтырь» (1900 г.в.).
Сейчас обнаруженный раритет изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.
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