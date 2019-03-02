«Не сумне місто Суми»: у Сумах підбили підсумки гумористичного конкурсу У центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка підбили підсумки загальноміського гумористичного конкурсу «Не сумне місто Суми».

Такий конкурс бібліотекарі проводять втретє. Тим самим прагнуть залучити сумчан до читання української гумористичної літератури та проявити свої творчі здібності. Оцінювали учасників конкурсу поет-гуморист, лауреат премії імені Степана Руданського Григорій ЄЛИШЕВИЧ, письменниця, гуморист, заслужений журналіст України Світлана ГЕРЕНКО, директор міської бібліотечної системи, заслужений працівник культури України Людмила СТАДНИЧЕНКО, головний спеціаліст відділу культури та туризму Олена КАРСУНКІНА, заступник директора міської бібліотечної системи Олена МАРТЮШОВА.

У номінації «Читання гумору українських авторів» серед дітей віком 7–10 років перемогли: І місце – Дмитро ЛЮЛЬОВ (читач бібліотеки-філії №1), ІІ місце – Ілля ГАВРАСЬ (читач центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка), ІІІ місце – Евеліна СВЕРДЛІК (читач центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка).

Переможцями серед дітей 11–15 років стали: І місце – Катерина ВЕРСТЮК (читач бібліотеки-філії № 16), ІІ місце – Андрій МАКАРЧУК (читач бібліотеки-філії № 17); ІІІ місце – Олексій ФОМЕНКО (читач бібліотеки-філії № 14).

Найкращим автором дитячого віку в номінації «Читання власних творів» журі визнало Маргариту ДАЦЕНКО, читачку центральної бібліотеки ім.Т. Г. Шевченка.

Серед учасників конкурсу дорослого віку в номінації «Читання гумору українських авторів» перемогли: І місце – Ірина БУЛАХОВА (читач центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка), ІІ місце – Микола ХИЖНЯК (читач бібліотеки-філії № 17), ІІІ місце – Наталія КІРЄЄВА (читач бібліотеки-філії № 17).

У номінації «Читання власних творів»: І місце – Альбіна БАТУРІНА (читач центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка), ІІ місце – Світлана ПЕТРЕНКО (читач бібліотеки-філії № 17), ІІІ місце – Любов КІБЕНКО (читач бібліотеки-філії № 1).

Крім того, члени журі відзначили окремих учасників, які вразили присутніх своїми талантами. Світлана Геренко відмітила та подарувала свої твори Миколі Хижняку та Любов Кібенко.

Бібліотекарі запропонували всім присутнім переглянути книжкову виставку «Сміх – це щастя кожного дня».