Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31150

«Не сумне місто Суми»: у Сумах підбили підсумки гумористичного конкурсу

У центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка підбили підсумки загальноміського гумористичного конкурсу «Не сумне місто Суми».

Такий конкурс бібліотекарі проводять втретє. Тим самим прагнуть залучити сумчан до читання української гумористичної літератури та проявити свої творчі здібності. Оцінювали учасників конкурсу поет-гуморист, лауреат премії імені Степана Руданського Григорій ЄЛИШЕВИЧ, письменниця, гуморист, заслужений журналіст України Світлана ГЕРЕНКО, директор міської бібліотечної системи, заслужений працівник культури України Людмила СТАДНИЧЕНКО, головний спеціаліст відділу культури та туризму Олена КАРСУНКІНА, заступник директора міської бібліотечної системи Олена МАРТЮШОВА.

У номінації «Читання гумору українських авторів» серед дітей віком 7–10 років перемогли: І місце – Дмитро ЛЮЛЬОВ (читач бібліотеки-філії №1), ІІ місце – Ілля ГАВРАСЬ (читач центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка), ІІІ місце – Евеліна СВЕРДЛІК (читач центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка).

Переможцями серед дітей 11–15 років стали: І місце – Катерина ВЕРСТЮК (читач бібліотеки-філії № 16), ІІ місце – Андрій МАКАРЧУК (читач бібліотеки-філії № 17); ІІІ місце – Олексій ФОМЕНКО (читач бібліотеки-філії № 14).

Найкращим автором дитячого віку в номінації «Читання власних творів» журі визнало Маргариту ДАЦЕНКО, читачку центральної бібліотеки ім.Т. Г. Шевченка.

Серед учасників конкурсу дорослого віку в номінації «Читання гумору українських авторів» перемогли: І місце – Ірина БУЛАХОВА (читач центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка), ІІ місце – Микола ХИЖНЯК (читач бібліотеки-філії № 17), ІІІ місце – Наталія КІРЄЄВА (читач бібліотеки-філії № 17).

У номінації «Читання власних творів»: І місце – Альбіна БАТУРІНА (читач центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка), ІІ місце – Світлана ПЕТРЕНКО (читач бібліотеки-філії № 17), ІІІ місце – Любов КІБЕНКО (читач бібліотеки-філії № 1).

Крім того, члени журі відзначили окремих учасників, які вразили присутніх своїми талантами. Світлана Геренко відмітила та подарувала свої твори Миколі Хижняку та Любов Кібенко.

Бібліотекарі запропонували всім присутнім переглянути книжкову виставку «Сміх – це щастя кожного дня».

Досуг Юмор

По тематике

Анекдоты недели - 188
23.03.2019 12:12

Анекдоты недели - 188

Гороскоп на завтра:

У оптимистов будет всё плохо, но они не заметят.

У пессимистов будет всё хорошо, но...

Анекдоты недели - 187
16.03.2019 12:12

Анекдоты недели - 187

Отвечая на вопрос жены "Что бы ты без меня делал?", самое сложное - это мечтательно не улыбнуться....

Анекдоты недели - 186
09.03.2019 12:12

Анекдоты недели - 186

Нет никого беззащитнее мужика, бродящего вечером седьмого марта по парфюмерному отделу....

Анекдоты к 8 марта
08.03.2019 12:12

Анекдоты к 8 марта

А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!"...

Анекдоты недели - 185
02.03.2019 12:12

Анекдоты недели - 185

Работать из дома? Я даже не работаю с работы....

Новости

Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы
26.03.2019 12:03
Сумские футзалисты проиграли в полуфинале кубка Украины
Сегодня 14:58
Сразу два порыва устранили сумские коммунальщики на главном коллекторе
Сегодня 14:56
Прокуратура требует уплатить почти 4 млн грн за загрязнение воздуха
Сегодня 14:42
На Сумщине завершились два этапа пробного ВНО
Сегодня 14:40
«Не сумне місто Суми»: у Сумах підбили підсумки гумористичного конкурсу
Сегодня 14:31
В Сумах потратили 1,6 млн грн на камеры в школах
Сегодня 14:20
Выборы на Сумщине будут охранять 3 тысячи правоохранителей
Сегодня 14:08
Сумские футзалисты сыграют со львовскими
Сегодня 14:00
На Сумщине на избирательном участке повредили сейф
Сегодня 13:55
Как оказалось: в сумских школах и детсадах проводят кварцевание
Сегодня 13:29
В Сумах пьяный автомастер сел за руль машины клиента (видео)
Сегодня 13:27
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.