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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4285

Прокуратура требует уплатить почти 4 млн грн за загрязнение воздуха

В прокуратуру Сумской области поступило письмо Государственной экологической инспекции в Сумской области о принятии мер представительского характера в отношении ПАО, филиал которого в г. Бурынь осуществлял выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ без соответствующих разрешений с марта 2017 по январь 2018 года.

В результате сверхнормативных выбросов окружающей среде нанесен ущерб в сумме почти 3,9 млн грн.

В то же время Государственная экологическая инспекция в Сумской области обратилась в ПАО с предложением возместить в добровольном порядке причиненный ущерб. Однако до сих пор вышеуказанные убытки не возмещены.

«С учетом вышесказанного, Конотопская местная прокуратура обратилась в интересах государства в Хозяйственный суд Сумской области с исковым заявлением о взыскании с предприятия 3 млн 880 тыс. грн убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществленных филиалом в г. Бурынь» , - рассказал первый заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрей Наталич.

В настоящее время производство по делу открыто, идет судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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