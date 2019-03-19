Сумчан запрошують на вернісаж у художній музей 3 квітня у Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відбудеться відкриття персональної виставки акварелей Віктора Михайличенка – члена Національної спілки художників України.

Виставка називається «Музика барв рідної землі». Музей запрошує переглянути чарівні краєвиди та натюрморти і відчути захоплення митця природою нашого краю. Початок вернісажу о 15:00. Оглянути вситавку можна щодня (крім п’ятниці) з 10.00 до 17.00.