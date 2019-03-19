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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05162

Сумчан запрошують на вернісаж у художній музей

3 квітня у Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відбудеться відкриття персональної виставки акварелей Віктора Михайличенка – члена Національної спілки художників України.

Виставка називається «Музика барв рідної землі».

Музей запрошує переглянути чарівні краєвиди та натюрморти і відчути захоплення митця природою нашого краю.

Початок вернісажу о 15:00.

Оглянути вситавку можна щодня (крім п’ятниці) з 10.00 до 17.00.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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