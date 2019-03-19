Сумчан запрошують на вернісаж у художній музей

Виставка називається «Музика барв рідної землі».
Музей запрошує переглянути чарівні краєвиди та натюрморти і відчути захоплення митця природою нашого краю.
Початок вернісажу о 15:00.
Оглянути вситавку можна щодня (крім п’ятниці) з 10.00 до 17.00.
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