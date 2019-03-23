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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13159

Жителей Сумщины приглашают к разработке стратегии регионального развития области на период до 2027 года

Облгосадминистрация сообщает о начале работы над проектом Стратегии регионального развития Сумской области на период до 2027 г. и Плана мероприятий на 2021-2023 годы по ее реализации.

Предложения к указанным проектам документов, согласно определенных форм, необходимо присылать на электронный адрес gue-rer@sm.gov.ua до 26 апреля 2019 года.

Справка: Стратегия регионального развития разрабатывается во исполнение статьи 10 Закона Украины «Об основах государственной региональной политики» и пункта 5 постановления Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2015 года № 932 «Об утверждении Порядка разработки региональных стратегий развития и планов мероприятий по их реализации, а также проведения мониторинга и оценки результативности реализации указанных региональных стратегий и планов мероприятий» и с учетом в Стратегии регионального развития Сумской области интересов субъектов регионального развития.

Общество Стратегия регионального развития

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