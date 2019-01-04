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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00185

В Украине стартует международный конкурс Social Impact Award

Украинская Социальная Академия приглашает сумских молодых социальных предпринимателей подать заявку на конкурс Social Impact Award (SIA).

Это крупнейший в Европе международный конкурс идей социального предпринимательства, который одновременно проходит в более чем 20 странах мира.

Программа состоит из нескольких этапов.

Первый этап отбора - ЗАЯВКА, которую можно подать до 1 мая 2019 на онлайн-платформе SIA. Лучшие 30 проектов бесплатно пройдут акселерационную программу по запуску социального бизнеса.

Второй этап отбора - защита проектов, презентация результатов акселерационной программы членам жюри. Три лучших проекта получат по 50 000 грн. и билет на международный саммит в Киеве, где соберутся победители Social Impact Award из 24 стран.

До 1 мая пройдут SIA Демо Дни, которые помогут будущим предпринимателям определиться с идеей проекта и составить качественную заявку на участие.

Регистрация на Демо Дни:

http://social-academy.tilda.ws/dd-sia

Днепр - 9 апреля, ул. Гоголя 26 Gogol Hub

Запорожье - 13 апреля, ул. Гагарина 3, Edison Space coworking

Краматорск - 17 апреля, ул. Марата 8, Geek Bunker

Киев - 20 апреля, ул. Стрелецкая 7/6, офис Украинской Социальной Академии

Приглашаем подать заявку, если:

1) 50% членов вашей команды проекта не старше 30 лет на момент подачи заявки.

2) Проект реализуется на территории Украины.

3) Проект соответствует критериям отбора.

4) Проект раньше не получал существенной финансовой поддержки (более 100 000 грн.).

5) В случае прохождения в финал конкурса вы готовы работать над реализацией проекта в течение 4 месяцев в акселерационной программе в Киеве (5 модулей  по 2 дня).

6) В случае победы вы согласны принять участие в международной встрече победителей SIA в Киеве в ноябре 2019 (расходы на проезд, проживание и питание покрываются организаторами, рабочий язык встречи - английский. Участвовать в международной встрече может только один участник проекта).

Справка:

Social Impact Award - международная программа развития социального предпринимательства среди молодежи, разработанная в 2010 году Венским университетом при участии международной сети центров Impact Hub.

Украинская Социальная Академия - организатор конкурса SIA в Украине, центр инноваций в социальной сфере, который предоставляет знания и поддержку социальным стартаперам.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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