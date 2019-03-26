На Сумщине будут судить переселенку за мошенничество В Белопольский районный суд поступило уголовное производство в отношении женщины, обвиняемой по части 1 статьи 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество)).

Подготовительное судебное заседание по данному делу назначено на 10:00 5 апреля.

Женщина обвиняется в том, что, имея статус лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины из районов проведения антитеррористической операции, не предоставила Управлению социальной защиты населения Белопольской РГА достоверных данных о наличии у нее жилых домов, расположенных в г. Белополье.

Таким образом она незаконно получила адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 16186,97 грн.

Санкция ч. 1 ст. 190 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба суда.