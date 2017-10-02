В горбюджете Сум недобор в 76 миллионов В общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 374,4 млн грн, что составляет 20,1% к плану на год (1,8635 млрд гривен), сообщили в городском департаменте финансов, экономики и инвестиций.

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 76,0 млн грн (- 16,9%), в т. ч. по:

- налогу на доходы физических лиц – 59,4 млн грн;

- акцизному налогу - 21,0 млн гривен.

Сумма недовыполнения по росписи составляет 43,6 млн грн (- 10,4%), в т. ч. по:

- налогу на доходы физических лиц – 31,6 млн грн;

- акцизному налогу – 16,6 млн гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда городского бюджета (без учета официальных трансфертов) увеличились на 40,2 млн грн (или на 12,0%) за счет налога на доходы физических лиц (+ 32,3 млн грн, или на 15,2%), земельного налога и арендной платы (+ 7,3 млн грн, или на 21,9%) и единого налога (+ 13,7 млн грн, или на 29,3%).

Из общей суммы поступлений с начала года 65,2% (243,9 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 16,1% (60,4 млн грн) - единый налог; 10,8% (40,6 млн грн.) - земельный налог и арендная плата.

В специальный фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 20,3 млн грн, что составляет 18,3% к плану на год и на 2,4 млн грн (или на 10,5%) меньше поступлений за соответствующий период 2018 года.

Поступления бюджета развития составляют 1,0 млн грн (средства долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта – 0,9 млн грн, средства от продажи земельных участков – 0,1 млн грн), что на 0,2 млн грн (или на 17,0%) больше плана пропорционально 1/12.

Официальных трансфертов в общий фонд поступило 337,9 млн грн, что составляет 90,7% к плану на январь-март по расписанию, в специальный фонд - 3,4 тыс. грн, что составляет 88,8% к плану по росписи.