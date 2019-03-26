В Сумах горел универмаг «Киев»

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, сообщение о задымлении в помещении на пятом этаже универмага «Киев поступило в полицию в 16.10. На место происшествия выехала опергруппа и спасатели.
Как стало известно, на крыше велись ремонтные работы, бурили отверстие и задели проводку, началось искрение, повалил дым, открытого огня не было. Людей вывели в безопасное место, продолжается проверка.
Как сообщают сумчане в соцсетях задымление было в детском развлекательном центре «Халабуда».
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