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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:03418

В Сумах горел универмаг «Киев»

Сегодня, 2 апреля, около 16.00 произошло возгорание на пятом этаже универмага «Киев».

Эрика Шпанцева

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, сообщение о задымлении в помещении на пятом этаже универмага «Киев поступило в полицию в 16.10. На место происшествия выехала опергруппа и спасатели.

Как стало известно, на крыше велись ремонтные работы, бурили отверстие и задели проводку, началось искрение, повалил дым, открытого огня не было. Людей вывели в безопасное место, продолжается проверка.

Как сообщают сумчане в соцсетях задымление было в детском развлекательном центре «Халабуда».

Общество Пожар Универмаг «Киев»
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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