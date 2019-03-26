В Сумах горел универмаг «Киев» Сегодня, 2 апреля, около 16.00 произошло возгорание на пятом этаже универмага «Киев».

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, сообщение о задымлении в помещении на пятом этаже универмага «Киев поступило в полицию в 16.10. На место происшествия выехала опергруппа и спасатели.

Как стало известно, на крыше велись ремонтные работы, бурили отверстие и задели проводку, началось искрение, повалил дым, открытого огня не было. Людей вывели в безопасное место, продолжается проверка.

Как сообщают сумчане в соцсетях задымление было в детском развлекательном центре «Халабуда».