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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38253

В городском парке Сум обрежут полторы сотни деревьев

Городской голова Александр Лысенко во время очередной аппаратного совещания отметил необходимость разработки плана, согласно которому в Сумах проводиться обрезка и омоложение деревьев.

Мэр акцентировал внимание руководства департамента инфраструктуры города и КП «Зеленстрой» на следующем: «Нельзя, чтобы эта работа велась хаотично. Надо предусмотреть по каждой улице график и виды работ».

По словам директора КП «Зеленстрой» Владимира Лаврика, на следующей неделе такой план будет составлен. Пока же работы по омоложению и санитарной обрезке деревьев продолжаются в городском парке им. Кожедуба.

Как сообщил и. о. директора департамента инфраструктуры города Виктор Павленко, до 14 апреля в парке необходимо провести работы по уходу за 145 единицами зеленых насаждений. Из них 85 подлежат омоложению, санитарной обрезке ветвей - 60. Кроме того, в омоложении нуждаются 10 деревьев на территории контактного зоопарка «Бабусиного подвір’я».

В течение первой половины апреля специалисты КП «Зеленстрой» будут обрезать ветви по ул. Металлургов, ул. Леваневского, ул. Привокзальная, на территории городского зеленого хозяйства по ул. Степана Бандеры, 43, в скверах «Покровский», «Дружба», у памятных знаков «Жертвам Чернобыля» и жертвам Голодомора.

Общество Обрезка деревьев Омоложение деревьев
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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