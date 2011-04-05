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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38724

Сумской горсовет поддержал строительство ледовой арены

Депутаты поддержали онлайн-петицию о строительстве ледовой арены в Сумах.

Типовой проект, который планировали начинать строить еще в 2011 году.

Сегодня, 3 апреля, на сессии .Сумского горсовета депутаты поддержали петицию «Ледовая арена для юных спортсменов». Эта петиция была поддержана еще летом 2018 года, однако ответа так и не дождалась. Как оказалось, ее вынесли на суд депутатов.

В решении, за которое проголосовали 22 депутата (необходимый минимум), говорится, что департамент финансов должен найти средства на ее строительство уже в этом году, а управление капитального строительства должно разработать проектно-сметную документацию.

Это уже не первая подобная петиция. В 2017 году таких было две. Сначала ссылались на программу развития городского парка на 2017-2020 годы, затем управлению архитектуры и градостроительства, управлению земельных отношений департамента обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета были даны поручения проработать вопрос возможности строительства и стоимости проектно-сметной документации и возможности выделения земельного участка для формирования предложений включения строительства ледовой арены в проект городского бюджета на 2018 год». Однако о выполнении данного поручения ничего неизвестно…

Напомним: о ледовой арене в Cумах говорят уже почти 10 лет. Прорабатывались несколько участков, в частности в сквере на перекрестке ул. Харьковской и пр. М.Лушпы и в городском парке, где уже построена электрическая подстанция. Ждали только средств из государственного бюджета, который так и не появились. В 2012 году под выборы в Верховную Раду тогдашний губернатор Юрий Чмырь даже привозили в Сумы легенду советского спорта Владислава Третьяка, а уже через полгода обещали провести первый матч на новой арене…

Спорт Ледовая арена Петиция
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