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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41545

«Укроборонпром» хочет ликвидировать шосткинскую «Звезду»

В государственном концерне «Укроборонпром» распорядились создать на предприятии ликвидационную комиссию и приступить к процессу ликвидации казенного завода «Звезда».

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор «Звезды» Андрей Осипенко.

«Не даром говорят, что благими намерениями устлана дорога в ад. Сегодня в который раз пришлось в этом убедиться. В «Укроборонпроме» распорядились создать на предприятии ликвидационную комиссию и приступить к процессу ликвидации казенного завода «Звезда».

В корне не согласен с таким решением и отказываюсь принимать участие в этом процессе, вплоть до увольнения. Я знаю, что у нас есть и силы, и желание, и возможность работать. Пусть не в таких масштабах как раньше, но все же. Но концерн, к сожалению, перспектив не видит. Большую роль в принятии столь категоричного решения сыграли последние события. Политиканы, рвущиеся во власть, зарабатывали себе рейтинги громкими заявлениями, напрочь позабыв о том, как это в итоге скажется на судьбе завода и заводчан. А итог печален – долги остались, «Звезду» списали со счетов. Это решение проблемы? Я так не думаю, и буду продолжать отстаивать производство. Пусть в другом статусе, в другом виде, но «Звезда» должна существовать», - написал г-н Осипенко.

Напомним: заводчанам «Звезды» задолжали больше 20 млн грн зарплаты. В марте они дважды перекрывали трассу «Киев - Москва».

Экономика Андрей Осипенко Звезда Ликвидация Шостка
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