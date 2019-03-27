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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40145

Житель Сумщины попал в аварию на «семерке»

В Бурынском районе водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал в кювет.

Вечером 2 апреля на автомобильной дороге между городом Бурынь и селом Вознесенка, 53-летний житель Бурынского района, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением и съехал в кювет на обочине дороги. В результате ДТП водитель получил многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга и перелом носа и был госпитализирован.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Бурынский район Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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