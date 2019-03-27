Житель Сумщины попал в аварию на «семерке»

Вечером 2 апреля на автомобильной дороге между городом Бурынь и селом Вознесенка, 53-летний житель Бурынского района, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением и съехал в кювет на обочине дороги. В результате ДТП водитель получил многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга и перелом носа и был госпитализирован.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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