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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20155

На Сумщине стартовал месячник добровольной сдачи оружия

Граждане, которые в течение месяца добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.

С целью вывода оружия, боеприпасов, взрывчатки и специальных средств из незаконного оборота Национальная полиция Украина с 1 по 30 апреля 2019 ujlf проводит месячник добровольной сдачи оружия.

Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, согласно требованиям пола 263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности.

Более того, если гражданин в указанный период добровольно сдал в Национальную Полицию Украины охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем, после оформления соответствующих документов он имеет возможность зарегистрировать это оружие, и использовать его на законных основаниях.

Полицейские просят учесть, что устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями несмертельного действия, регистрируются в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Украины.

Для получения более подробной информации просим обращаться в Сумской отдела полиции по адресу: г. Сумы, ул. Ахтырская, 14 тел. (0542) 66-77-47, 66-72-04, 050-407-31-02, или к участковым офицерам полиции в местах вашего проживания или временного пребывания.

Полиция напоминает, что незарегистрированное оружие - это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев, которые, к сожалению, участились и случаются, как со взрослыми, так и с детьми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Месячник сдачи оружия Оружие
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