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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58739

В Сумах горел газопровод (видео)

2 апреля в 19:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном домовладении на ул.Молодежная, что в районе Басов областного центра.

На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений.

Уже через 9 минут подразделение прибыло на место вызова. Однако, поскольку информация о пожаре поступила поздно, в то время огонь охватил по всей площади жилой дом, хозяйственную постройку и пристроенный к ней гараж. Из дома пожарные спасли женщину - сожительницу хозяина 1961 г.р., которую из-за полученных травм пришлось госпитализировать. Работники экстренной медицинской помощи доставили пострадавшую в областную клиническую больницу.

Усложняло ситуацию то, что как двор, так и здания были загромождены старыми домашними вещами, строительными и другими горючими материалами. Также в результате действия высокой температуры произошло повреждение газовой трубы на вводе в дом, повлекшее факельное горение газа высотой около 1,5 м. Существовала угроза перекидывания огня на соседский дом.

На ликвидацию пожара направили дополнительные силы и средства спасателей. Также для проведения аварийных работ на место прибыли работники газовой службы. Поскольку расположенный рядом гидрант оказался неисправным, для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от других уличных гидрантов, находившиеся на расстоянии 200 и 400 м от места пожара.

В 20:43 совместными усилиями пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от соседских построек. Чтобы полностью укротить пожар, необходимо было ликвидировать горение газа. Поэтому длительное время пришлось охлаждать газовую трубу, что, наконец, позволило газовикам остановить подачу газа. В 23:21, использовав около 100 т воды, пожар ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также на месте работали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа подразделения Национальной полиции и бригада аварийной газовой службы.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

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