«Сумчанка» стартовала на международном турнире в Беларуси

В этом году в турнире на призы Барановичского горисполкома принимают участие 10 команд из 4 стран: хозяева «Текстильщик», гродненский «Ритм», смолевичская «Виктория», ХК «Минск»; российские клубы «Дончанка» из Волгодонска, «Динамо ГАП» из Казани, «Коммунальщик» из Барнаула и «Динамо» из Электростали. Также в Барановичах играют украинская «Сумчанка» и сборная Казахстана.
Команды разделены на две подгруппы. В полуфиналы выйдут по две сильнейшие дружины, между собой они сыграют по принципу «крест-накрест».
Турнир является подготовкой к чемпионатам своих стран, а также к Еврокубкам.
В первый день МСК «Сумчанка» сыграл одну игру, победив барнаульский «Коммунальщик» 4:1.
В остальных игра дня в группе Б, где выступают наши ьыли зафиксированы такие результаты:
«Виктория» - «Динамо» - 3:1
«Виктория» - «Коммунальщик» - 5:1
«Минск» - «Динамо» - 2:3
Завтра сумчанки сыграют с «Динамо» и «Викторией».
19-22 апреля в Рочестере (Англия) пройдет розыгрыш куба европейских чемпионов в дивизионе Трофи....
Сегодня, 17 февраля, в Гамбурге завершается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женщин....
В Гамбурге (Германия) продолжается EUROHOCKEY INDOOR CLUB CUP, WOMEN....
В Гамбурге (Германия) продолжается розыгрыш кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женщин....
Сегодня, 15 февраля, в Гамбурге стартует EHF EuroHockey Indoor Club Cup Women....