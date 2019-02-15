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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:21162

«Сумчанка» стартовала на международном турнире в Беларуси

Сегодня,3 апреля, в Барановичах стартовал VI Международный турнир среди женских команд по хоккею на траве «Кубок «Содружество».

В этом году в турнире на призы Барановичского горисполкома принимают участие 10 команд из 4 стран: хозяева «Текстильщик», гродненский «Ритм», смолевичская «Виктория», ХК «Минск»; российские клубы «Дончанка» из Волгодонска, «Динамо ГАП» из Казани, «Коммунальщик» из Барнаула и «Динамо» из Электростали. Также в Барановичах играют украинская «Сумчанка» и сборная Казахстана.

Команды разделены на две подгруппы. В полуфиналы выйдут по две сильнейшие дружины, между собой они сыграют по принципу «крест-накрест».

Турнир является подготовкой к чемпионатам своих стран, а также к Еврокубкам.

В первый день МСК «Сумчанка» сыграл одну игру, победив барнаульский «Коммунальщик» 4:1.

В остальных игра дня в группе Б, где выступают наши ьыли зафиксированы такие результаты:

«Виктория» - «Динамо» - 3:1

«Виктория» - «Коммунальщик» - 5:1

«Минск» - «Динамо» - 2:3

Завтра сумчанки сыграют с «Динамо» и «Викторией».

Спорт МСК Сумчанка Хоккей на траве
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