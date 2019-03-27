В Сумах маршрутка сбила собаку: водитель поехал дальше

Об этом сообщает Сумское общество защиты животных в Фейсбуке.
«По звонку очевидцев была забрана в клинику сбитая собака на Курской.
Люди успели сфотографировать нарушителя, это оказалась маршрутка под номером 21.
Водитель вышел, осмотрел своё авто, увидев кусок отпавшего передка, сел за руль и уехал, а собака так и осталась лежать без помощи, страдая от боли .
К слову, у животного выявили переломы таза, черепно-мозговую травму. На ночь остался на стационаре, завтра будет решаться вопрос о дальнейшей операции.
На животном был противоблошиный ошейник.
Возможно, найдутся ещё очевидцы или пассажиры этой маршрутки, которые смогут дополнить картину?
По желанию анонимность гарантируем!
Также просьба хозяев или опекунов отозваться по номеру: 0503071855», - говорится в сообщении.
Сегодня, 4 апреля, около 14.00 на ул. Белопольское шоссе напротив магазина «Поворот» троллейбус врезался в «Рено»....
Сегодня, 4 апреля, в маршрутке № 5 рессора проломила пол в салоне....
В Бурынском районе водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал в кювет....
В Ромнах водитель легкового автомобиля допустил столкновение с мопедом....
1 апреля, около 19:40, в селе Рогинцы Роменского района 52-летний водитель автомобиля ЗИЛ-131, двигаясь по центральной улице населенного пункта, совершил...