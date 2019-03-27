В Сумах маршрутка сбила собаку: водитель поехал дальше Сегодня произошла очередная трагичная ситуация с участием автотранспорта и животного.

Об этом сообщает Сумское общество защиты животных в Фейсбуке.

«По звонку очевидцев была забрана в клинику сбитая собака на Курской.

Люди успели сфотографировать нарушителя, это оказалась маршрутка под номером 21.

Водитель вышел, осмотрел своё авто, увидев кусок отпавшего передка, сел за руль и уехал, а собака так и осталась лежать без помощи, страдая от боли .

К слову, у животного выявили переломы таза, черепно-мозговую травму. На ночь остался на стационаре, завтра будет решаться вопрос о дальнейшей операции.

На животном был противоблошиный ошейник.

Возможно, найдутся ещё очевидцы или пассажиры этой маршрутки, которые смогут дополнить картину?

По желанию анонимность гарантируем!

Также просьба хозяев или опекунов отозваться по номеру: 0503071855», - говорится в сообщении.