Мэр Тростянца стал лучшим тренером

Мэр Тростянецкой ОТГ Юрий Бова, который является президентом Ассоциации открытых городов, получил почетное отличие лучшего тренера-докладчика 2018 по результатам опроса участников образовательных событий ОО Центр Гражданских Инициатив – ЦЕГРИН.
Отличие г-ну Бове вручили в Киеве, где представители городов - членов Ассоциации разрабатывают стратегии развития Ассоциации открытых городов.
В течение двух дней участники сессии проанализируют контекст среды и целевую аудиторию, выработают общее видение видения, миссии и ценностей, определят стратегические и операционные цели, компетенции.
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