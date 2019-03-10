Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10245

Мэр Тростянца стал лучшим тренером

Юрий Бова получил награду лучшего тренера-докладчика 2018.

Мэр Тростянецкой ОТГ Юрий Бова, который является президентом Ассоциации открытых городов, получил почетное отличие лучшего тренера-докладчика 2018 по результатам опроса участников образовательных событий ОО Центр Гражданских Инициатив – ЦЕГРИН.

Отличие г-ну Бове вручили в Киеве, где представители городов - членов Ассоциации разрабатывают стратегии развития Ассоциации открытых городов.

В течение двух дней участники сессии проанализируют контекст среды и целевую аудиторию, выработают общее видение видения, миссии и ценностей, определят стратегические и операционные цели, компетенции.

Общество Тростянец Юрий Бова
view counter

По тематике

Вчера 16:59

В Тростянце отопительный сезон закончат на 5 дней позже, чем в Сумах

Отопительный сезон в Тростянце завершают 10 апреля....

В Тростянце высадили 20 сакур
03.04.2019 17:57

В Тростянце высадили 20 сакур

Сегодня, 3 апреля, в городском парке им. П. Чайковского коммунальщики высаживают сакуры....

В Тростянце сгорел внедорожник (видео)
27.03.2019 11:37

В Тростянце сгорел внедорожник (видео)

В Тростянце пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля....

11.03.2019 16:51

На Сумщине дали 3 года виновнику кровавого ДТП

К 3 годам лишения свободы приговорен водитель, который в состоянии алкогольного опьянения въехал в толпу людей....

Тростянец попрощался с героем АТО
10.03.2019 17:13

Тростянец попрощался с героем АТО

Сегодня, 10 марта, тростянчане провели в последний путь Виктора Бойко - участника АТО, который все 5 лет войны на Востоке...

view counter
view counter

Статьи

Корь в Сумах: недетские последствия детской болезни
Вчера 17:13
В СНАУ выбрали мисс
03.04.2019 10:23
Якість продукції, яка підтверджується щодня. «АТБ» розкриває власні секрети
02.04.2019 15:39
Выборы Президента: как проголосовала Сумщина?
02.04.2019 14:13
Итоги 1 тура выборов. Люди выбрали свежий ветер после многолетнего удушья ®
01.04.2019 16:54
В Сумах уровень заболеваемости болезнью Лайма в 4 раза выше среднеукраинского
01.04.2019 11:25
В день голосования на Сумщине нарушения допускали и члены участковых избирательных комиссий, и сами избиратели
01.04.2019 07:38
Плата за газ. Как тормозят расследование
29.03.2019 17:56
«АТБ»: у центрі уваги – розвиток власних торгових марок
28.03.2019 16:44
Олег Ляшко в Ромнах: приехал, увидел, решил…
27.03.2019 16:43
Імпортні товари в «АТБ»: у чому секрет низьких цін?
27.03.2019 12:22
«Романтику» обещают открыть к осени, если хватит денег
27.03.2019 09:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.