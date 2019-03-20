На Сумщине пиротехники уничтожили 12 боеприпасов времен войны

Всего было изъято 11 артиллерийских снарядов калибром 152 и 76 мм и одну 50-мм. минометную мину. Опасные «отголоски» войны роменские пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вывезли в специально отведенные места и уничтожили.
Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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