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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:40139

«Сумчанка» сыграет за пятое место в Беларуси

В Барановичах (Беларусь) продолжается VI Международный турнир среди женских команд по хоккею на траве «Кубок «Содружество».

После группового турнира, в котором МСК «Сумчанка» заняла третье место, сегодня наши девчата играли стыковые игры за 5-8 места. Соперницами была команда «Дончанка» из российского Волгодонска. Матч завершился в пользу сумчанок 5:4. В другом мачте ХК «Минск» обыграл сборную Казахстана 5:1. Завтра наших сыграют за пятое место с минчанками.

Спорт МСК Сумчанка Хоккей на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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