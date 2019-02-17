«Сумчанка» сыграет за пятое место в Беларуси В Барановичах (Беларусь) продолжается VI Международный турнир среди женских команд по хоккею на траве «Кубок «Содружество».

После группового турнира, в котором МСК «Сумчанка» заняла третье место, сегодня наши девчата играли стыковые игры за 5-8 места. Соперницами была команда «Дончанка» из российского Волгодонска. Матч завершился в пользу сумчанок 5:4. В другом мачте ХК «Минск» обыграл сборную Казахстана 5:1. Завтра наших сыграют за пятое место с минчанками.