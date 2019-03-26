Команды Сумщины побеждают в аматорском чемпионате Украины

В группе 2, где выступают два представителя Сумщины прошли игры 15-го тура.
Липоводолинский «Альянс» в Байраке принимал вышгородскую «Чайку» и победил 4:1 (Голы: Зрибняк (31), Пикуль (61, пен.), Писный (68), Тиечко (80) - Твердохлеб (90+4), «Виктория» из Николаевки (Белопольский район) на выезде переиграла корюковский «Авангард» 2:0 (Голы: Акимов (2), Романенко (79).
Другие матчи тура:
«Диназ» (Вышгород, Киевская область) – «Олимпик» (Кропивницкий) 10:2
«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин, Черкасская область) - Факел (Липовец, Винницкая область) 5:0
В турнирной таблице лидирует «ЛНЗ-Лебедин» - 41 очко, на 5 меньше у «Виктории», еще на 8 – у «Альянса»…
8 апреля в Сумах пройдут две игры Детско-юношеской футбольной лиги Украины....
ПФК «Сумы» будет принимать краматорский «Авангард»...
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) Украины выступила с заявлением относительно событий вокруг клуба первой лиги ПФК «Сумы»....
31 марта в передаче «Профутбол» на канале 2+2 журналисты раскрыли всю подноготную нечестной игры сумского клуба....
Домашний матч ПФК «Сумы» проведет на выезде....