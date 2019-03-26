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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:54225

Команды Сумщины побеждают в аматорском чемпионате Украины

Сегодня, 6 апреля, возобновились игры в чемпионате Украины по футболу среди аматорских команд.

В группе 2, где выступают два представителя Сумщины прошли игры 15-го тура.

Липоводолинский «Альянс» в Байраке принимал вышгородскую «Чайку» и победил 4:1 (Голы: Зрибняк (31), Пикуль (61, пен.), Писный (68), Тиечко (80) - Твердохлеб (90+4), «Виктория» из Николаевки (Белопольский район) на выезде переиграла корюковский «Авангард» 2:0 (Голы: Акимов (2), Романенко (79).

Другие матчи тура:

«Диназ» (Вышгород, Киевская область) – «Олимпик» (Кропивницкий) 10:2

«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин, Черкасская область) - Факел (Липовец, Винницкая область) 5:0

В турнирной таблице лидирует «ЛНЗ-Лебедин» - 41 очко, на 5 меньше у «Виктории», еще на 8 – у «Альянса»…

Спорт Альянс Липовая Долина Аматорский футбол Виктория Николаевка Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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