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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане покорили чемпионат Европы по грэпплингу

Позади второй, последний, день соревнований континентального чемпионата по грэпплингу.

Сборная Украины держит планку: в разделе No Gi наши бойцы заоевали девять медалей, в Gi - восемь.

Двойную викторию в Бухаресте празднует сумчанка Светлана Скрипник. В Gi, вслед за No Gi, спортсменка завоевала чемпионский титул в категории до 53 кг. Сегодня наша землячка провела пять поединков, среди которых самым сложным оказался финальной поединок, в котором оппоненткой Скрипник была представительница Российской Федерации. До этого Светлана с легкостью преодолела румынку (6-0), еще одну россиянку (6-1), испанку (9-0), итальянку (13-2).

Если вчера Дмитрий Баранов стал серебряным призером в 62 кг, то сегодня он добавил в свою копилку золото. Для этого ему нужно было побеждать в противостояниях со своим французским визави, который был его обидчиком в финале турнира по No Gi (6-2), а также с испанцем (2-0), итальянцем (4-0) и русским (5- 5).

Спорт Грэпплинг Дмитрий Баранов Светлана Скрипник
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