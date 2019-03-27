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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Роменские бойцы отличились на Житомирщине

6 апреля в Новоград-Волынском проходил открытый чемпионат Житомирской области по киокушинкай каратэ.

В турнире принимали участие около 500 участников. Среди них – воспитанники ОО «Детско-молодежный спортивный клуб киокушинкай каратэ» из Ромен. Они завоевали 9 первых, 8 вторых и 2 третьих места.

1 места:

Марченко Константин

Сергиенко Арсен

Кива Александр

Кива Анастасия

Браташевский Игорь

Подтыкайло Ярослав

Дунда Максим

Пелипенко Артур

Демченко Арсен

2 места:

Полонский Александр (финал с Сергиенко)

Попадинец Максим (финал с Демченко)

Сулименко Ева (финал с Кивой)

Теличко Александр (финал с Марченко)

Деркач Никита

Бойко Максим

Ткаченко Денис

Апанасенко Дмитрий

3 места:

Сирота Тимур

Бачу Богдан.

Тренирует юных бойцов Александр Прядка.

Спорт Киокушинкай Ромны
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