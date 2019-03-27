Роменские бойцы отличились на Житомирщине

В турнире принимали участие около 500 участников. Среди них – воспитанники ОО «Детско-молодежный спортивный клуб киокушинкай каратэ» из Ромен. Они завоевали 9 первых, 8 вторых и 2 третьих места.
1 места:
Марченко Константин
Сергиенко Арсен
Кива Александр
Кива Анастасия
Браташевский Игорь
Подтыкайло Ярослав
Дунда Максим
Пелипенко Артур
Демченко Арсен
2 места:
Полонский Александр (финал с Сергиенко)
Попадинец Максим (финал с Демченко)
Сулименко Ева (финал с Кивой)
Теличко Александр (финал с Марченко)
Деркач Никита
Бойко Максим
Ткаченко Денис
Апанасенко Дмитрий
3 места:
Сирота Тимур
Бачу Богдан.
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