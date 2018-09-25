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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25667

В Сумах затруднено движение у филармонии

В связи с похоронами замглавы Сумского облсовета Анатолия Ричкаля, прощание с которым пройдет сегодня в областной филармонии, на ул. Петропавловской ограничено движение транспорта.

С 9 утра у филармонии стоит регулировщик, который выборочно пропускает автомобили. Здесь же автобус Нацгвардии. Полно людей в форме, хотя прощание назначено только на 10.00.

Напомним: Анатолий Ричкаль скончался утром 6 апреля на 60-ом году жизни.

Общество Анатолий Ричкаль Ограничение движения
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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