В Сумах затруднено движение у филармонии

С 9 утра у филармонии стоит регулировщик, который выборочно пропускает автомобили. Здесь же автобус Нацгвардии. Полно людей в форме, хотя прощание назначено только на 10.00.
Напомним: Анатолий Ричкаль скончался утром 6 апреля на 60-ом году жизни.
Сьогодні вранці на 60-му році обірвалося життя Анатолія Яковича Річкаля – першого заступника голови Сумської обласної ради, екс-начальника УМВС в...
С целью обеспечения надлежащего общественного порядка и безопасности дорожного движения в центральной части Сум во время концерта Студии «Квартал 95»...
В субботу, 3 ноября, движение транспорта КП «Электроавтотранс» по ул. Троицкая будет ограничено....
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