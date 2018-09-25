В Сумах затруднено движение у филармонии В связи с похоронами замглавы Сумского облсовета Анатолия Ричкаля, прощание с которым пройдет сегодня в областной филармонии, на ул. Петропавловской ограничено движение транспорта.

С 9 утра у филармонии стоит регулировщик, который выборочно пропускает автомобили. Здесь же автобус Нацгвардии. Полно людей в форме, хотя прощание назначено только на 10.00. Напомним: Анатолий Ричкаль скончался утром 6 апреля на 60-ом году жизни.