Шосткинские гандболистки вышли в финал четырех чемпионата Украины 5-7 апреля в Шостке состоялся III этап Чемпионата Украины по гандболу среди девушек 2005-2006 годов рождения.

Команда Шосткинской КДЮСШ «Барса» победила девушек из Хотина 35:25, Каменского 35:16 и Запорожья 37:19 и вышла в четверку сильнейших команд чемпионата.

Финальные игры состоятся в мае, где соперницами наших девушек будут гандболистки Ужгорода, Киева и Каменского.