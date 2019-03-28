Шосткинские гандболистки вышли в финал четырех чемпионата Украины

Команда Шосткинской КДЮСШ «Барса» победила девушек из Хотина 35:25, Каменского 35:16 и Запорожья 37:19 и вышла в четверку сильнейших команд чемпионата.
Финальные игры состоятся в мае, где соперницами наших девушек будут гандболистки Ужгорода, Киева и Каменского.
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