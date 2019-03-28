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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01201

На Сумщине на ремонте дороги украли 880 тысяч

Сообщено о подозрении директору частного предприятия, который присвоил 880 тыс. грн при ремонте дорог.

Конотопской местной прокуратурой по материалам управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции сообщено о подозрении директору частного предприятия, который присвоил 880 тыс. грн при ремонте дорог.

В ходе следствия, проведенного следователями Конотопского отдела полиции, установлено, что частное предприятие в 2017 году выполняло реконструкцию трех дорог в г. Конотоп. После завершения работ в официальную документацию были внесены заведомо ложные сведения об их размерах и используемых материалах. В актах приемки выполненных строительных работ указана сумма в 4 млн 175 тыс. грн, однако, согласно экспертиз их фактическая стоимость на 879,3 тыс. грн меньше.

Во вторник, 9 апреля, руководителю частного предприятия сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (подделка и использование поддельных документов) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Справка: подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Конотоп Присвоение средств Распил Ремонт дорог
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