Дорогу через Тростянец отремонтируют до майских праздников

Работы продлятся течение двух недель, их планируется завершить к майским праздникам. Ремонт осуществляется за счет средств государственного бюджета.
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