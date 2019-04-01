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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:32246

Дорогу через Тростянец отремонтируют до майских праздников

Текущий (ямочный) ремонт тростянецкого участка Национальной трассы Н-12 Сумы - Полтава начала бригада Климентовского филиала ГП «Сумской облавтодор».

Работы продлятся течение двух недель, их планируется завершить к майским праздникам. Ремонт осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Общество Ремонт дороги Тростянец
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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