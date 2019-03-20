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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09288

В Сумах спасли инфарктницу (видео)

9 апреля в Службу спасения «101» позвонила сумчанка Антонина Шимко чтобы поблагодарить за помощь, которую спасатели вместе с работниками полиции оказали ее 80-летней знакомой. Этот случай произошел в этот же день.

Женщина недавно перенесла инфаркт, а потому нуждалась в опеке. Антонина пришла к ней. Но на звонки, как на телефон, так и в дверь никто не отвечал. Женщина крайне забеспокоилась и позвонила на линии экстренного вызова «101» и «102», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

На место прибыл наряд патрульной полиции и отделение 1-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью пожарной выдвижной лестницы работники оперативных служб смогли попасть в помещение, которое находилось на третьем этаже здания. В квартире они обнаружили женщину, лежащую на полу. Хозяйка дома сообщила, что в таком положении она находилась с ночи. На место вызвали бригаду «скорой», врачи которой оказали сумчанке необходимую помощь.

«Я хочу выразить очень большую материнскую благодарность и низкий поклон вам, деточки, за вашу смелость, за ваш патриотизм. За то, что вы не жалея себя идете на «передовую» в мирных наших условиях. Храни вас Бог, Матерь Божия и все Ангелы хранители. Здоровья вам крепкого и мира. Хочется, чтобы поменьше было таких сложных событий, на которые действительно нужно, в первую очередь, идти спасателям. Да, отступать они не могут. Это их задача. Это их сердца», - отметила в своей благодарности Антонина Шимко.

Общество Спасатели
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