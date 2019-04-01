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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4696

Роменские дзюдоисты отличились в столице

6 апреля в Киеве состоялся открытый турнир в рамках «VII Детского фестиваля дзюдо» среди юношей и девушек младшего возраста 2010, 2011, 2012-2013 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие дзюдоисты из Киева, Нежина, Чернигова, Полтавы, Кременчуга, Харькова, Львова, Житомира и Ромен, - всего около 800 учащихся.
Удачно выступили дзюдоисты Роменской ДЮСШ им. В. Гречаного:
I место - Семененко Зорян (24 кг), Агеенко Глеб (23 кг).
II место - Горобченко Святослав (28 кг).
III место - Прокопенко Максим (26 кг), Балюра Денис (29 кг), Король Андрей (29 кг).
Чемпионы и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами Федерации дзюдо Украины.
Спортсменов к соревнованиям подготовили тренеры Александр и Дмитрий Богуши и Наталья Боровик.

Спорт Дзюдо Ромны
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