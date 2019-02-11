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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12200

Лукьяненко снова руководит Сумским НПО

С сегодняшнего дня обязанности генерального директора Сумского НПО исполняет Владимир Лукьяненко.

Об этом сообщает Sumy.Today со ссылкой на собственные источникои. Официальных комментариев пока нет. Есть информация, что кроме самого Лукьяненко, на завод вернутся и другие топ-менеджеры из его команды.

Напомним: с марта 2011 года заводом руководил Алексей Цымбал, которого называли человеком Константина Григоришина.

Экономика Владимир Лукьяненко СМНПО
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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