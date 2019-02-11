Лукьяненко снова руководит Сумским НПО

Об этом сообщает Sumy.Today со ссылкой на собственные источникои. Официальных комментариев пока нет. Есть информация, что кроме самого Лукьяненко, на завод вернутся и другие топ-менеджеры из его команды.
Напомним: с марта 2011 года заводом руководил Алексей Цымбал, которого называли человеком Константина Григоришина.
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