На Сумщине спасатели вытащили из колодца мужчину

Звонил житель Лебедина, который услышал, что его кто-то зовет из соседнего двора. Он прибежал на крик и увидел хозяина этого домовладения в колодце. Мужчина бросил пострадавшему веревку, чтобы тот смог держаться до прибытия спасателей.
В практике лебединских работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям это уже не первый такой случай. Поэтому, прибыв к месту вызова, они оперативно приступили к спасательной операции. В колодец, глубина которого составляла около 8 м, на веревке спустили пожарного-спасателя Ярослава Губченко. Он обвязал мужчину спасательным ремнем и прикрепил к страховочной веревке. Их обоих коллеги Ярослава подняли на поверхность.
Потерпевшего, который сильно замерз, отнесли в дом, где врачи «скорой» оказали ему необходимую помощь. Мужчину пришлось госпитализировать в Лебединскую центральную районную больницу. А уже утром 10 апреля, после проведенных медицинских мероприятий, его выписали из больницы.
Всего в спасательной операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 6 человек личного состава на одной единицы техники, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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