Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:56233

На Сумщине спасатели вытащили из колодца мужчину

9 апреля в 9:39 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

Звонил житель Лебедина, который услышал, что его кто-то зовет из соседнего двора. Он прибежал на крик и увидел хозяина этого домовладения в колодце. Мужчина бросил пострадавшему веревку, чтобы тот смог держаться до прибытия спасателей.

В практике лебединских работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям это уже не первый такой случай. Поэтому, прибыв к месту вызова, они оперативно приступили к спасательной операции. В колодец, глубина которого составляла около 8 м, на веревке спустили пожарного-спасателя Ярослава Губченко. Он обвязал мужчину спасательным ремнем и прикрепил к страховочной веревке. Их обоих коллеги Ярослава подняли на поверхность.

Потерпевшего, который сильно замерз, отнесли в дом, где врачи «скорой» оказали ему необходимую помощь. Мужчину пришлось госпитализировать в Лебединскую центральную районную больницу. А уже утром 10 апреля, после проведенных медицинских мероприятий, его выписали из больницы.

Всего в спасательной операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 6 человек личного состава на одной единицы техники, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Лебедин Спасатели Упал в колодец
view counter

По тематике

Сегодня 11:09

В Сумах спасли инфарктницу (видео)

9 апреля в Службу спасения «101» позвонила сумчанка Антонина Шимко чтобы поблагодарить за помощь, которую спасатели вместе с работниками полиции...

Вчера 11:55

В Сумах спасатели помогли мужчине освободить ногу из мотоблока (видео)

8 апреля в 11:57 в Службу спасения «101» поступила информация от сотрудников полиции о необходимости оказания помощи....

28.03.2019 12:25

Спасатели помогли 4 людям в сложных ситуациях, в том числе 2 детям

27 марта телефонную линию экстренного вызова «101» три раза поступали тревожные сообщения о необходимости оказания помощи....

В Сумах спасатели организовали праздник для солнечных детей
21.03.2019 18:02

В Сумах спасатели организовали праздник для солнечных детей

21 марта спасатели пришли в Сумскую специализированную общеобразовательную школу, в которой проходят обучение около 70 детей с нарушениями интеллектуального развития,...

На Сумщине чуть не перекинулся бензовоз
20.03.2019 16:32

На Сумщине чуть не перекинулся бензовоз

19 марта в 22:52 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи на участке дороги Николаевка -...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.