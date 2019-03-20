На Сумщине спасатели вытащили из колодца мужчину 9 апреля в 9:39 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

Звонил житель Лебедина, который услышал, что его кто-то зовет из соседнего двора. Он прибежал на крик и увидел хозяина этого домовладения в колодце. Мужчина бросил пострадавшему веревку, чтобы тот смог держаться до прибытия спасателей.

В практике лебединских работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям это уже не первый такой случай. Поэтому, прибыв к месту вызова, они оперативно приступили к спасательной операции. В колодец, глубина которого составляла около 8 м, на веревке спустили пожарного-спасателя Ярослава Губченко. Он обвязал мужчину спасательным ремнем и прикрепил к страховочной веревке. Их обоих коллеги Ярослава подняли на поверхность.

Потерпевшего, который сильно замерз, отнесли в дом, где врачи «скорой» оказали ему необходимую помощь. Мужчину пришлось госпитализировать в Лебединскую центральную районную больницу. А уже утром 10 апреля, после проведенных медицинских мероприятий, его выписали из больницы.

Всего в спасательной операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 6 человек личного состава на одной единицы техники, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.