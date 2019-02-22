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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38196

Сумчан запрошують до участі у конкурсі соціальних відеороликів на екологічну тему

Відділ у справах молоді та спорту проводить конкурс соціальних відеороликів до Дня довкілля, який відзначається 20 квітня.

Як зазначають організатори конкурсу, проблема забруднення навколишнього середовища зростає, тому на це вкрай важливо звертати увагу, тож пропонує містянам долучитись до одного з методів висвітлення цієї проблеми – соціальний відеоролик.

Умови участі: тривалість ролику – до 1 хв.; тема – забруднення навколишнього середовища; розміщення відео у дописах до події; зазначення хештегів – #відділ_молоді_та_спорту, #чисте_довкілля, #день_довкілля_міста_Суми.

Останній день розміщення: 19 квітня.

На переможця чекає приз – Power Bank, хто його отримає визначать методом опитування, яке буде проводитись з 20 до 21 квітня, пише сайт мерії.

Общество Конкурс Конкурс видеороликов Экология
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