Сумчан запрошують до участі у конкурсі соціальних відеороликів на екологічну тему

Як зазначають організатори конкурсу, проблема забруднення навколишнього середовища зростає, тому на це вкрай важливо звертати увагу, тож пропонує містянам долучитись до одного з методів висвітлення цієї проблеми – соціальний відеоролик.

Умови участі: тривалість ролику – до 1 хв.; тема – забруднення навколишнього середовища; розміщення відео у дописах до події; зазначення хештегів – #відділ_молоді_та_спорту, #чисте_довкілля, #день_довкілля_міста_Суми.

Останній день розміщення: 19 квітня.

На переможця чекає приз – Power Bank, хто його отримає визначать методом опитування, яке буде проводитись з 20 до 21 квітня, пише сайт мерії.