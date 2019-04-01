В Глухове сгорела дача

10 апреля в 22:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома на территории дачного кооператива в г. Глухов. На тушение направили отделения дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент прибытия пожарных огонь уже охватил стену на площади до 6 кв. м. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенные здания и кустарники. В 22:18 удалось прекратить дальнейшее распространение огня, а в 22:59 - ликвидировать.
Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Допустимая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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